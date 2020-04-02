02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Maina için Frey ve Zanka'yı gözden çıkardı!

Süper Lig devinden genç yıldız için takas planı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Almanya 2 ekiplerinden Hannover'de forma giyen Linton Maina için atağa kalktı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Hannover'e Zanka ile Frey’i önereceği belirtildi.

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 'mali kriz' nedeniyle takas yine önemli bir gündem maddesi olacak. Sarı-lacivertlilerin, Hannover'li Linton Maina için de bu formülü işletmeyi düşündüğü belirtildi. Scout ekibi tarafından olumlu rapor verilen 20 yaşındaki sağ kanat için Alman ekibine Nürnberg'te kiralık oynayan Frey ile Düsseldorf'a gönderilen Zanka'nın önerileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İKİ RAKİBİ VAR!

Bu sezon 2'de 2 gol+7 asistlik performansıyla göz dolduran Maina için Fenerbahçe'ye iki rakibin daha çıktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden M'Gladbach ile Köln'ün de genç oyuncuyu istediği ifade edildi.

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