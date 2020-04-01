Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve yeni sezonda takımı gençleştirmeyi hedefleyen yönetimin 20 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:06 ABONE OL