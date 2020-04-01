01 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerde corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve yeni sezonda takımı gençleştirmeyi hedefleyen yönetimin 20 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:06
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra başka bir teknik adamla anlaşma sağlamayan sarı-lacivertliler, ilk olarak teknik direktör sorununu çözmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Bu doğrultuda adı Erol Bulut, Unai Emery, Tayfun Korkut, Christoph Daum, Mircea Lucescu ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerle anılan Sarı Kanarya, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü takımın başına geçirerek transfer çalşmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

Öte yandan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin oyuncu arayışları devam ediyor. İspanyol basınının iddiasına göre, Gelecek sezon takımı gençleştirmeyi planlayan Fenerbahçe, Atletico Madrid'in 20'lik yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Genç yıldız bedelsiz gelecek

FENERBAHÇE'YE 20'LİK YILDIZ: RIQUELME

İspanya basınında çıkan haberlerde Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi.

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