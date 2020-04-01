01 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Tam 100 isim...

F.Bahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Tam 100 isim...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son yıllarda yaptığı çoğu transferden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, hem oyuncu alırken hem de satarken inanılmaz hatalar yaptı. Sarı-lacivertliler, , Mehmet Aurelio, Rüştü Reçber, ve gibi iyi bonservis geliri elde edebileceği birçok oyuncusunun bedava gidişine göz yumdu.

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı.

Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.

Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar...

Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.

Aralarında Alex, , Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, ve 'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.

Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi?
Menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
F.Bahçe'den 'Evde kal' paylaşımı! Yakında kavuşmak üzere F.Bahçe'den 'Evde kal' paylaşımı! "Yakında kavuşmak üzere"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör