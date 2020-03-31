31 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda takımın başına getirileceği iddia edilen Erol Bulut bu iddialara A Spor canlı yayınına bağlanarak cevap verdi.
31.03.2020
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