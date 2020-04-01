65 test negatif çıktı

Fenerbahçe, dün resmi sitesinden kadın ve erkek voleybol ile kadın basketbol takımlarına koronavirüs tesleri yapıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, dün resmi sitesinden kadın ve erkek voleybol ile kadın basketbol takımlarına koronavirüs tesleri yapıldığını açıkladı. Sporcular, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplam 65 kişinin koronavirüs taramasından geçtiği belirtildi. İlk yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı da kaydedildi. Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı.