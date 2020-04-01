Derby’nin Ferdi aşkı

İngiliz ekibi, 13 milyon pound’u gözden çıkardı.

Sezon başından bu yana Derby County'nin gündeminde olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiliz ekibinin Ferdi için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Derby County'nin 21 yaşındaki futbolcu için 13 milyon pound'u göster çıkardığı ileri sürüldü.

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