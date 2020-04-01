Yabancıların kafası rahat

Fenerbahçe'nin yabancıları, virüs tehlikesinin yaşandığı günlerde evlerinden çıkmıyor.

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Fenerbahçe'nin yabancıları, virüs tehlikesinin yaşandığı günlerde evlerinden çıkmıyor. Aileleri de yanlarında olan yabancıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sarı- lacivertli yetkililer de sürekli yabancılarla iletişim kuruyor.