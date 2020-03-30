Damien Comolli'den flaş iddia! Corona virüsü sonrası...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük yapan Damien Comolli, suskunluğunu bozdu. Fransız direktör, corona virüsü sonrasında futbolcuların bonservis değerlerinin düşeceğini iddia etti. İşte o açıklama...
Bir dönem Arsenal ve Liverpool'da görev yapan, son olarak Fenerbahçe'nin Sportif Direktörlüğünü üstlenen Fransız futbol adamı Damien Comolli, önemli açıklamalarda bulundu.
Comolli, yaptığı konuşmada corona virüsü sonrasında futbol dünyasının değişeceğine işaret etti ve piyasanın düşeceğini aktardı.
"ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"
Comolli Fransız basınına yaptığı konuşmada, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.
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