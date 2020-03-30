30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Damien Comolli'den flaş iddia! Corona virüsü sonrası...

Comolli'den flaş iddia! Corona virüsü sonrası...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

ekiplerinden 'de bir dönem sportif direktörlük yapan , suskunluğunu bozdu. Fransız direktör, sonrasında futbolcuların bonservis değerlerinin düşeceğini iddia etti. İşte o açıklama...

Bir dönem Arsenal ve Liverpool'da görev yapan, son olarak 'nin Sportif Direktörlüğünü üstlenen Fransız adamı , önemli açıklamalarda bulundu.

, yaptığı konuşmada sonrasında futbol dünyasının değişeceğine işaret etti ve piyasanın düşeceğini aktardı.

"ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

Comolli Fransız basınına yaptığı konuşmada, ''Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek.'' sözlerini kullandı.

UEFA 1 Nisan'da toplanıyor! Liglerin başlaması... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Fenerbahçe'den anlamlı hareket!
Hüseyin Eroğlu resmen açıkladı! Fenerbahçe... Hüseyin Eroğlu resmen açıkladı! "Fenerbahçe..."
Muriç'e 2 ekipten teklif var! 20 milyon Euro... Muriç'e 2 ekipten teklif var! 20 milyon Euro...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör