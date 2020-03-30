30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika! UEFA 1 Nisan'da 55 federasyon başkanıyla toplantı yapacak
UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.
UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.
Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.
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