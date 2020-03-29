Zanka neden Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği Danimarkalı stoper Zanka, beklenilen katkıyı verememiş ve devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Zanka, sarı-lacivertli takımdan neden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen, koronavirüs nedeniyle verilen arada ne yaptığını anlattı ve geleceğiyle ilgili konuştu.
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Fortuna Düsseldorf, antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdi. İdmanlara katılmak isteyenler, Salı ve Perşembe günü katılabiliyorlar. Webcam'da Alman bir çalıştırıcı ile çalışabiliyorsun.
Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz, bisikletime biniyorum. Oturma odasında zıplıyorum. Bize kamera üzerinden tavsiyeler veriyor ve çalışma zamanımızı böyle geçiriyoruz.
COMOLLI GİDİNCE BENDE AYRILDIM
Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı.
Geleceğiyle ilgili konuşan Zanka, "Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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