29 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zanka neden Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı!

Zanka neden F.Bahçe'den ayrıldığını açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

'nin yaz döneminde transfer ettiği Danimarkalı stoper , beklenilen katkıyı verememiş ve devre arasında 'a kiralanmıştı. Zanka, sarı-lacivertli takımdan neden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

'nin devre arasında 'a kiraladığı Mathias Jorgensen, koronavirüs nedeniyle verilen arada ne yaptığını anlattı ve geleceğiyle ilgili konuştu.

WEBCAM'DA ÇALIŞIYORUZ

Fortuna Düsseldorf, antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdi. İdmanlara katılmak isteyenler, Salı ve Perşembe günü katılabiliyorlar. Webcam'da Alman bir çalıştırıcı ile çalışabiliyorsun.

Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz, bisikletime biniyorum. Oturma odasında zıplıyorum. Bize kamera üzerinden tavsiyeler veriyor ve çalışma zamanımızı böyle geçiriyoruz.

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COMOLLI GİDİNCE BENDE AYRILDIM

Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı.

Geleceğiyle ilgili konuşan Zanka, "Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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