22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istikrar abideleri

Fenerbahçe'nin istikrar abideleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Fenerbahçe'de geride kalan 26 haftanın istikrar abideleri Vedat, Ozan ve kaleci Altay oldu. Üç futbolcu da 25 karşılaşmada görev yaptı.

Altay 25 maçta 33 gol yiyip 0.75'lik ortalama tutturdu. Ozan 3 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'yi gol yollarında sırtlayan isim Muriç ise 25 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

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