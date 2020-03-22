22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Muriç ile Serdar akıma uydular

Muriç ile Serdar akıma uydular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç ile de "#StayAtHomeChallange" akımına katıldı. İkili, Koronavirüs salgını sonrası başlayan modaya uyarak evde tuvalet kağıdı sektirdi. Muriç, takım arkadaşlarını da davet etti.

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç ile de "#StayAtHomeChallange" akımına katıldı. İkili, Koronavirüs salgını sonrası başlayan modaya uyarak evde tuvalet kağıdı sektirdi. Muriç, takım arkadaşlarını da davet etti.

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