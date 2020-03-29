Fenerbahçe'de stopere 3 aday! Gelecek sezon...

Fenerbahçe bu sezon stoper eksikliğini derinden hissetti. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar uzun süre sakatlandı, yeni transferler Zanka ve Adil Rami tutmadı. Ayrıca devre arasında transfer edilen Simon Falette de takıma uyum sağlayamadı. Hal böyle olunca Sarı Kanarya'da Jailson stopere geçti fakat bireysel hatalardan takımına çok puan kaybettirdi. Fenerbahçe Yönetimi önümüzdeki sezon bu problemleri yaşamamak için kadrosuna kaliteli bir stoper almak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler 3 isim belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi: Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson. Bu 3 ismin ortak noktası ise boşa çıkacak olmaları...

PALOMINO İLK SIRADA

İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

LEO SANTOS GELECEĞE YATIRIM!

Bir başka stoper adayı ise Corinthians'ta forma giyen Leo Santos… 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa çıkıyor…

MÜCADELECİ VE ÇOK TEKNİK

Kanarya, listesine Fransız ekibi Monaco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönünün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın serbest kalacak.

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