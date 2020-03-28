28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 13 milyon euro...

Sezona iddialı bir şekilde başlayan ancak bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi Derby County, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için kesenin ağzını açtı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 13 milyon euro...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Oynadığı futbolla bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan , 'de 26 haftada 40 topladı ve 7. sırada bulunuyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için çalışmalarını da başlattı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Fenerbahçeli yıldız için yüksek bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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