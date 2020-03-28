Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 13 milyon euro...
Sezona iddialı bir şekilde başlayan ancak bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi Derby County, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için kesenin ağzını açtı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
Oynadığı futbolla bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 haftada 40 topladı ve 7. sırada bulunuyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını da başlattı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Fenerbahçeli yıldız için yüksek bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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