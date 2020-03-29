29 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş ve F.Bahçe Rüştü'yü unutmadı! Corona virüsü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

ve , yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski futbolcuları için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Son dakika corona virüsü haberleri

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Uzun süre formamızı terleten eski milli kalecimiz 'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2007-2012 yıllarında 'ımızın formasını giyen, takımımızın bu süre zarfında kazandığı bir ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan eski futbolcularımızdan Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rüştü Reçber'in bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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