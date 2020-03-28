28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası!

Fenerbahçeli yıldıza Bayern Münih kancası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Sezon başında 'nden transfer edilen Altay Bayındır'a dev talip var. Yedek kaleci arayışında olan Alman ekibi Bayern Münih, sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki file bekçisini listesine aldı.

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi. Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın de yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bu sezon formasıyla 'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Altay Bayındır'dan örnek davranış! Sosyal medyadan duyurdu haberin devamı

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