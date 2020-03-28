28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Moussa Sow: Fenerbahçe beni üzüyor

Moussa Sow: Fenerbahçe beni üzüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

'nin eski yıldızı , Fenerbahçe'nin durumu beni üzüyor. İki yıldır sonuçlar kötü. Sanırım benden sonra kupa kazanamadı. Umarım büyük Fenerbahçe geri döner” dedi.

'nin unutulmaz golcüsü , Habertürk'e röportaj verdi. 34 yaşındaki Senegalli, sarılacivertli kulübün kendisindeki yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe bende farklı duygular uyandırmış bir kulüp. Çok önemli insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Ligde şu anki sıralaması beni üzüyor. 'un başkanlığa gelmesinin ardından çok değişim oldu. İki yıldır kötü sonuçlar alıyorlar. Yanılmıyorsam biz şampiyon olduğumuzdan beri Fenerbahçe başka bir kupa kazanamadı. Umuyorum kafasını yeniden yukarıya doğru kaldırır ve büyük Fenerbahçe tekrar geri döner. Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi" ifadelerini kullandı. Sow, sık sık 'ye geldiğini, birkaç yıl daha oynamak istediğini de söyledi.

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