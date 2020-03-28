Moussa Sow: Fenerbahçe beni üzüyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Fenerbahçe'nin durumu beni üzüyor. İki yıldır sonuçlar kötü. Sanırım benden sonra kupa kazanamadı. Umarım büyük Fenerbahçe geri döner” dedi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü Moussa Sow, Habertürk'e röportaj verdi. 34 yaşındaki Senegalli, sarılacivertli kulübün kendisindeki yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe bende farklı duygular uyandırmış bir kulüp. Çok önemli insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Ligde şu anki sıralaması beni üzüyor. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından çok değişim oldu. İki yıldır kötü sonuçlar alıyorlar. Yanılmıyorsam biz şampiyon olduğumuzdan beri Fenerbahçe başka bir kupa kazanamadı. Umuyorum kafasını yeniden yukarıya doğru kaldırır ve büyük Fenerbahçe tekrar geri döner. Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi" ifadelerini kullandı. Sow, sık sık Türkiye'ye geldiğini, birkaç yıl daha futbol oynamak istediğini de söyledi.

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