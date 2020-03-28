28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu: Corona virüsünden o maçta çok etkilendik

Mahmutoğlu: Corona virüsünden o maçta çok etkilendik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Beko 4 kişide testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu haberin ardından konuyla ilgili sarı-lacivertli ekibin kaptanı da yayıncı kuruluşa bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben, yemek yapmayı bilmem ama bu süreçte öğrendim. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar evde idman yapın, kilo alma olasılığınız yüksek. Boşnak mutfağından uzak kalmak bu ara iyi. Bugün bulgur pilavı ve yeşil mercimek pişireceğim."

"VALENCIA MAÇI BİZİ ETKİLEDİ"

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı, bende problem yok. Evde kalmamız ve kurallara uymamız gerekiyor."

"NASIL GERİ DÖNÜŞ OLACAK"

"Tüm dünya bunu yaşıyor. Nasıl bir geri dönüş sağlayacağız. Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum. Ligler oynanmayacak gibi görünüyor. Çok zor. Vücudumuzu diri tutmak amaçlı farklı programlar yapıyoruz. İhtiyacım olan spor aletleri için siparişler verdim."

"HERKES SIRAYLA HASTA OLDU"

"Sezonun en önemli maçlarında özellikle, Kalinic de söylemiş, hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelmeyen oldu. Hastalığı birbirimize geçirmeyelim diye. Kalinic'in de söylediği gibi, son 1 ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim. Ben evdeyim, lütfen sizler de evlerinizde kalın. Avrupa'da gidişat kötü, bizde de bu gidişat kötü olmasın.

F.Bahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan isim konuştu haberin devamı

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