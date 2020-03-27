Altay Bayındır'dan örnek davranış! Sosyal medyadan duyurdu
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüyle mücadele için 1000 vatandaşın erzak ihtiyacını karşılayacağını uyurdu. Altay, Beşiktaşlı Umut Nayir ve MKE Ankaragücü formasını terleten İlhan Parlak'ı da paylaşıma etiketleyerek destek olmaya davet etti.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Genç file bekçisi, corona virüsü sebebiyle yaşanılan zorlu süreç sebebiyle 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
UMUT NAYİR VE İLHAN PARLAK'I DAVET ETTİ
Altay Bayındır, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı etikeyleyerek çağrıda bulundu.
Genç kaleci yaptığı açıklamada, Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.
Umut Nayir ve İlhanParlak siz de var mısınız? #evdekal'' ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...