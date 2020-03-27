Altay Bayındır'dan örnek davranış! Sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüyle mücadele için 1000 vatandaşın erzak ihtiyacını karşılayacağını uyurdu. Altay, Beşiktaşlı Umut Nayir ve MKE Ankaragücü formasını terleten İlhan Parlak'ı da paylaşıma etiketleyerek destek olmaya davet etti.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Genç file bekçisi, corona virüsü sebebiyle yaşanılan zorlu süreç sebebiyle 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

UMUT NAYİR VE İLHAN PARLAK'I DAVET ETTİ

Altay Bayındır, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ve MKE Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak'ı etikeyleyerek çağrıda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum.

Umut Nayir ve İlhanParlak siz de var mısınız? #evdekal'' ifadelerini kullandı.

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