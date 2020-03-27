Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatıyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği ve Süper Lig'in ilk yarısında beklentileri karşılayan Vedat Muriç, ikinci yarıda ise tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Muriç'in inişli çıkışlı sergilediği performans, sarı-lacivertli yönetimi ikiye bölerken yönetimden bazı isimler satılmasını istedi. Bazı isimler de Kosovalı golcünün değerini henüz bulmadığı düşüncesinde. İşte detaylar...