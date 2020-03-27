27 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatıyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı sürüyor. Önceliğini takımda sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlere veren sarı-lacivertliler, bu kapsamda Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etme kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.
2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...