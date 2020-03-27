27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatıyor

Sözleşmesi uzatılıyor! Yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki 'la ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de iç harekatı sürüyor. Önceliğini takımda sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlere veren sarı-lacivertliler, bu kapsamda ile yola devam etme kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

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