26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Pedro'dan Fenerbahçe'ye müjde! Ayrılığı duyurdu

F.Bahçe'ye müjdeli haber! Yıldz oyuncu ayrılığı açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen İspanyol futbolcu Pedro, sezon sonunda Chelsea'den ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Pedro'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran sözler geldi. Yıldız futbolcu, kulübü Chelsea'yle olan sözleşme süresi sona erince takımdan ayrılacağını duyurdu.

"HAZİRAN'DA AYRILIYORUM"

Pedro verdiği röportajda takımdan ayrılması ile ilgili; "Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım. Haziran'da kontratım bitiyor ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız ve bu yüzden normal hayata devam edemiyoruz." dedi.

Bosman kurallarına göre, Pedro istediği takımla sözleşme yapma hakkına sahip olacak. 32 yaşındaki futbolcunun çok sayıda talibi olacağı da kesin.

Pedro, ligler ertelenene kadar takımı Chelsea ile 9 maçına çıkmıştı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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