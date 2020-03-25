Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic Sırbistan'a döndü! İşte havaalanındaki o görüntü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yaptığı açıklamada "evde kal" mesajı verirken, devletin koyduğu kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Koç ayrıca Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve idari kadro da dahil 6 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) belirtilerinin rastlandığını açıkladı.