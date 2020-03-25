26 Mart 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic Sırbistan'a döndü! İşte havaalanındaki o görüntü
2013 yılından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan başantrenör Zeljko Obradovic, spor müsabakalarının corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ülkesi Sırbistan'a döndü.
Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçak Obradovic ve ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan sırp vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırdı.
Fenerbahçe Beko'nun sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi. Fenerbahçe Beko'da cumartesi günü corona virüsü testleri yapılmıştı. Toplam 6 kişiden alınan Numuneler Sağlık Bakanlığına gönderilmişti. Fenerbahçe Beko tarafından sonuçların gelmesi bekleniyor.
İşte Obradovic'in havaalanındaki görüntüsü:
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