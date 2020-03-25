26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic Sırbistan'a döndü! İşte havaalanındaki o görüntü

Obradovic Sırbistan'a döndü! İşte havaalanındaki o görüntü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

2013 yılından bu yana 'yi çalıştıran ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan başantrenör Zeljko Obradovic, spor müsabakalarının corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ülkesi 'a döndü.

Sırp hükümetinin gönderdiği özel uçak Obradovic ve ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan sırp vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırdı.

Beko'nun sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği bildirildi. Fenerbahçe Beko'da cumartesi günü corona virüsü testleri yapılmıştı. Toplam 6 kişiden alınan Numuneler Sağlık Bakanlığına gönderilmişti. Fenerbahçe Beko tarafından sonuçların gelmesi bekleniyor.

İşte Obradovic'in havaalanındaki görüntüsü:


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