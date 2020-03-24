24 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Can Arat'tan Fatih Terim paylaşımı

Eski yıldızdan flaş Terim paylaşımı! Canım feda
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Galatasaray Teknik Direktörü 'in corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası futbol dünyası tecrübeli teknik adam için destek mesajı yayınladı. 'nin eski yıldızı ise duygusal bir mesaj yayınladı.

Bir dönem forması giyen milli takıma 'in çağırdı eski futbolcu , dün gece corona virüse yakalandığını açıklayan Terim için bir mesaj yayımladı.

Can Arat sosyal medya hesabından; 'Fenerbahçeli olmama rağmen beni renk gözetmeksizin milli takıma aldın. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.' sözlerini paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Terim'e geçmiş olsun mesajarı haberin devamı

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