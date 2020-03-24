Fenerbahçe'nin eski yıldızı Can Arat'tan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası futbol dünyası tecrübeli teknik adam için destek mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Can Arat ise duygusal bir mesaj yayınladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen milli takıma Fatih Terim'in çağırdı eski futbolcu Can Arat, dün gece corona virüse yakalandığını açıklayan Terim için bir mesaj yayımladı.

Can Arat sosyal medya hesabından; 'Fenerbahçeli olmama rağmen beni renk gözetmeksizin milli takıma aldın. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.' sözlerini paylaştı.

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