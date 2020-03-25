25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Max Kruse'ye uyarı: Sakın kilo alma

Max Kruse'ye uyarı: Sakın kilo alma
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizen isimlerden olan 'ye uyarı geldi. sağlık heyeti, sakatlığının ardından aldığı kilolarla dikkat çeken Alman yıldıza bu konuda uyarılarda bulundu.

Çabuk kilo alabilen tecrübeli futbolcudan evinde yapabilmesi için özel program veren sarı-lacivertliler, listeye harfiyen uymasını istedi.

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