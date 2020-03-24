Fenerbahçeli voleybolculardan "evde kal" çağrısı
Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sporcuların mesajları şu şekilde:
Eda Erdem Dündar: ''Koronavirüs salgınının daha da fazla büyümemesi için tüm uyarıları dikkatte al kendin ve sevdiklerin için evde kal.''
Ulaş Kıyak: ''Bu süreçte hepimizin sorumlulukları var. Sosyal mesafemizi koruyup zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmayalım.''
Melis Yılmaz: ''Lütfen evde kalalım sık kullandığımız yüzeyleri temiz tutup havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayalım.''
Emre Batur: ''Ellerimizi su ve sabun ile20 saniye ovarak yıkamalıyız ve virüsü kendimizden uzak tutmalıyız. Sevdiklerimizi ve çevremizdekileri korumak istiyorsak evde kalmalıyız.''
Bahar Toksoy Guidetti: ''Koronavirüse karşı korunmanın en iyi yolu sağlıklı bir metebolizma. Bu da düzenli uyku, düzenli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile mümkün.''
İzzet Ünver: ''Evde kaldığımız bu süre zarfında sağlık çalışanlarımızın da büyük özverili destekleri ile bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Evimizde kalalım.''
Salvador Hidalgo Oliva: ''Hepimiz için evde kal.''
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