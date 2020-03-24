Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal sözleri
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal’ın Galatasaray maçı öncesi takıma cesaret vermek için kendisinin PSG-Marsilya tecrübesini örnek gösterdiğini açıkladı.
Mevlüt Erdinç, L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki forvet, Ersun Yanal'ın G.Saray maçından önce kendisinin Fransa'daki derbi tecrübesinden örnek verdiğini belirterek, "Eski teknik direktörümüz bize cesaret vermek için önemli derbileri örnek gösteriyordu. G.Saray maçından önce benim PSG - Marsilya tecrübelerimi de örnekler arasında gösterdi" dedi. Sarı- lacivertliler, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra 3-1 mağlup olmuştu. Bugüne kadar karşılaştığı en sert defans oyuncusu hakkında da konuşan Mevlüt, "Sert doğru kelime mi bilmiyorum ama Gabriel Heinze'nin (Marsilya'nın Arjantinli eski stoperi) müdahaleleri gerçekten incitici olabiliyordu. Dirsek atmak gibi çok sert müdahalelerin yanı sıra psikolojik olarak da çok zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.
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