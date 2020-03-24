24 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal sözleri

Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal sözleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'nin golcü oyuncusu , ’ın maçı öncesi takıma cesaret vermek için kendisinin -Marsilya tecrübesini örnek gösterdiğini açıkladı.

, L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki forvet, 'ın G.Saray maçından önce kendisinin 'daki derbi tecrübesinden örnek verdiğini belirterek, "Eski teknik direktörümüz bize cesaret vermek için önemli derbileri örnek gösteriyordu. G.Saray maçından önce benim - Marsilya tecrübelerimi de örnekler arasında gösterdi" dedi. Sarı- lacivertliler, 'de ezeli rakibine 21 yıl sonra 3-1 mağlup olmuştu. Bugüne kadar karşılaştığı en sert defans oyuncusu hakkında da konuşan Mevlüt, "Sert doğru kelime mi bilmiyorum ama Gabriel Heinze'nin (Marsilya'nın Arjantinli eski stoperi) müdahaleleri gerçekten incitici olabiliyordu. Dirsek atmak gibi çok sert müdahalelerin yanı sıra psikolojik olarak da çok zorlayıcıydı" ifadelerini kullandı.

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