24 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye 19'luk yıldız: Riquelme

İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'ye 19'luk yıldız
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan için 'dan transfer iddiası geldi. 'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi.

'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan 'den ayrılacağı iddia edildi.

GENÇLİK HAREKATI!

2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde 'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında.

Max Kruse'den Fenerbahçelileri üzen haber! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Max Kruse'den Fenerbahçelileri üzen haber! Max Kruse'den Fenerbahçelileri üzen haber!
Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal sözleri Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal sözleri
Kulüp başkanından sert sözler! F.Bahçe paramızı hala vermedi Kulüp başkanından sert sözler! "F.Bahçe paramızı hala vermedi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör