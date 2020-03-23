23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Inter Moses için kararını verdi

Inter Moses için kararını verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Ocak ayı döneminde ekibi 'den ayrılan ve ligi takımlarından İnter ile 6 aylık sözleşme imzalayan Nijeryalı yıldız, geleceğine dair son kararı verdi.

'nin geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı ve bu sezon, ara döneminde sarı lacivertlilerden ayrılarak Serie A ekibi Inter'e transfer olan Moses, geleceğine ilişkin önemli bir karara imza attı.

29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, eski teknik direktörü Conte ile beraber çalışmanın mutluluğunu her seferinde dile getirirken, İtalya'da kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Chelsea, Inter'e 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Moses'i gönderdi ancak, oyuncunun talebi üzerine bu rakamı indirmeye sıcak bakıyor.

, bu sezon toplamda 14 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asistle oynadı.

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