Inter Moses için kararını verdi
Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan ve İtalya ligi takımlarından İnter ile 6 aylık sözleşme imzalayan Nijeryalı yıldız, geleceğine dair son kararı verdi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı ve bu sezon, ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılarak İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer olan Moses, geleceğine ilişkin önemli bir karara imza attı.
29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, eski teknik direktörü Conte ile beraber çalışmanın mutluluğunu her seferinde dile getirirken, İtalya'da kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Chelsea, Inter'e 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Moses'i gönderdi ancak, oyuncunun talebi üzerine bu rakamı indirmeye sıcak bakıyor.
Victor Moses, bu sezon toplamda 14 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asistle oynadı.
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