27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Futbol camiasından Yusuf Günay ve Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları

Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Kulübü Başkan Yardımcısı ’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından futbol dünyasından Yusuf Günay ve Kayserispor için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

Futbol camiası corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Kayserispor için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajlarını iletti...

YUSUF GÜNAY İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:

TFF: SAYIN YUSUF GÜNAY'IN EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ

FENERBAHÇE: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYOR, KENDİSİNDEN İYİ HABERLER ALMAYI TEMENNİ EDİYORUZ.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

BEŞİKTAŞ: YUSUF GÜNAY İLE GALATASARAY CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ

TRABZONSPOR: EN KISA ZAMANDA SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ

DENİZLİSPOR: YUSUF GÜNAY'IN EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

KASIMPAŞA: GEÇMİŞ OLSUN

GENÇLERBİRLİĞİ: YUSUF GÜNAY'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

AYTEMİZ ALANYASPOR: GEÇMİŞ OLSUN GALATASARAY

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SAYIN YUSUF GÜNAY'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYOR.

MKE ANKARAGÜCÜ: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI UMUT EDİYORUZ.

KAYSERİSPOR İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:

GALATASARAY: GEÇMİŞ OLSUN

BAŞAKŞEHİR: GEÇMİŞ OLSUN

ALANYASPOR: SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ

GENÇLERBİRLİĞİ: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

FENERBAHÇE: GEÇMİŞ OLSUN

MKE ANKARAGÜCÜ: GEÇMİŞ OLSUN

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