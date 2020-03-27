Futbol camiasından Yusuf Günay ve Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından futbol dünyasından Yusuf Günay ve Kayserispor için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.
Futbol camiası corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Yusuf Günay ve Kayserispor için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajlarını iletti...
YUSUF GÜNAY İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:
TFF: SAYIN YUSUF GÜNAY'IN EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— TFF (@TFF_Org) March 27, 2020
📎 https://t.co/mBUb2huegX
FENERBAHÇE: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYOR, KENDİSİNDEN İYİ HABERLER ALMAYI TEMENNİ EDİYORUZ.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz. pic.twitter.com/EIPZ9x3Y51— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 27, 2020
BEŞİKTAŞ: YUSUF GÜNAY İLE GALATASARAY CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ
TRABZONSPOR: EN KISA ZAMANDA SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ
Covid-19 teşhisi konulan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal pic.twitter.com/vgAKx6K7H1— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) March 27, 2020
DENİZLİSPOR: YUSUF GÜNAY'IN EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.#YukatelDenizlispor https://t.co/Z0K2rcfSOg— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) March 27, 2020
KASIMPAŞA: GEÇMİŞ OLSUN
Covid-19 bulgularına rastlanan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/yhOCiUgbHb— KASIMPAŞA #EvdeKal 🏠 (@kasimpasa) March 27, 2020
GENÇLERBİRLİĞİ: YUSUF GÜNAY'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/smIHljM4Oi— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 27, 2020
AYTEMİZ ALANYASPOR: GEÇMİŞ OLSUN GALATASARAY
COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 27, 2020
Geçmiş olsun @GalatasaraySK 🙏 https://t.co/FO1G5Aozc0
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SAYIN YUSUF GÜNAY'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYOR.
🙏🏻 Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 27, 2020
🤜🏻🤛🏻 #BirlikteBasaracagiz pic.twitter.com/OHVO4aIdbe
MKE ANKARAGÜCÜ: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI UMUT EDİYORUZ.
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/xoNaDUhKmU— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 27, 2020
KAYSERİSPOR İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:
GALATASARAY: GEÇMİŞ OLSUN
Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏#BirlikteBaşaracağız! 💪 https://t.co/o5uJUP97Wa— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 27, 2020
BAŞAKŞEHİR: GEÇMİŞ OLSUN
🙏🏻 Geçmiş olsun @KayserisporFK.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 27, 2020
🤜🏻🤛🏻#BirlikteBaşaracağız https://t.co/IOCdpdzT0o
ALANYASPOR: SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ
COVID-19 testi pozitif çıkan personelinizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 27, 2020
Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏 https://t.co/pcDKWalGki
GENÇLERBİRLİĞİ: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/Ijg5yQyYuz— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 27, 2020
FENERBAHÇE: GEÇMİŞ OLSUN
Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏#BirlikteBaşaracağız https://t.co/oCLmxffzvo— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 27, 2020
MKE ANKARAGÜCÜ: GEÇMİŞ OLSUN
Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏 https://t.co/vGFJl6wcSL— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 27, 2020
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