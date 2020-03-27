Futbol camiasından Yusuf Günay ve Kayserispor'a geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından futbol dünyasından Yusuf Günay ve Kayserispor için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

Futbol camiası corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Yusuf Günay ve Kayserispor için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajlarını iletti...

YUSUF GÜNAY İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:

TFF: SAYIN YUSUF GÜNAY'IN EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



📎 https://t.co/mBUb2huegX — TFF (@TFF_Org) March 27, 2020

FENERBAHÇE: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYOR, KENDİSİNDEN İYİ HABERLER ALMAYI TEMENNİ EDİYORUZ.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz. pic.twitter.com/EIPZ9x3Y51 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 27, 2020

BEŞİKTAŞ: YUSUF GÜNAY İLE GALATASARAY CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ

TRABZONSPOR: EN KISA ZAMANDA SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ

Covid-19 teşhisi konulan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Hes Kablo Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal pic.twitter.com/vgAKx6K7H1 — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) March 27, 2020

DENİZLİSPOR: YUSUF GÜNAY'IN EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.#YukatelDenizlispor https://t.co/Z0K2rcfSOg — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) March 27, 2020

KASIMPAŞA: GEÇMİŞ OLSUN

Covid-19 bulgularına rastlanan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/yhOCiUgbHb — KASIMPAŞA #EvdeKal 🏠 (@kasimpasa) March 27, 2020

GENÇLERBİRLİĞİ: YUSUF GÜNAY'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/smIHljM4Oi — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 27, 2020

AYTEMİZ ALANYASPOR: GEÇMİŞ OLSUN GALATASARAY

COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.



Geçmiş olsun @GalatasaraySK 🙏 https://t.co/FO1G5Aozc0 — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 27, 2020

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SAYIN YUSUF GÜNAY'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYOR.

🙏🏻 Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



🤜🏻🤛🏻 #BirlikteBasaracagiz pic.twitter.com/OHVO4aIdbe — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 27, 2020

MKE ANKARAGÜCÜ: BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI UMUT EDİYORUZ.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/xoNaDUhKmU — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 27, 2020

KAYSERİSPOR İÇİN YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:

GALATASARAY: GEÇMİŞ OLSUN

Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏#BirlikteBaşaracağız! 💪 https://t.co/o5uJUP97Wa — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 27, 2020

BAŞAKŞEHİR: GEÇMİŞ OLSUN

ALANYASPOR: SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ

COVID-19 testi pozitif çıkan personelinizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.



Geçmiş olsun @KayserisporFK 🙏 https://t.co/pcDKWalGki — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 27, 2020

GENÇLERBİRLİĞİ: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/Ijg5yQyYuz — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 27, 2020

FENERBAHÇE: GEÇMİŞ OLSUN

MKE ANKARAGÜCÜ: GEÇMİŞ OLSUN

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