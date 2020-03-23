Son dakika: Max Kruse'den Fenerbahçelileri üzen haber!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de konuşan Alman yıldız, ayağının durumunun iyi olmadığını söyledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Kruse, "Ayağımın durumu henüz iyi değil. Bunun nedeni, son birkaç gündür tedavi almakta zorlanıyor olmam. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve genellikle açma germe egzersizleri yapıyorum." dedi.

Yıldız oyuncunun diğer açıklamaları şu şekilde:

CORONA VİRÜSLE SAVAŞTA AYAKTA KALACAĞIZ

Türkiye'de henüz tam bir sokağa çıkma yasağı yok. Tüm takıma evde kalınması söylendi. Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim.

Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum.

Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Corona virüsle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir.

UZUN VADEDE OĞLUMLA YAŞAMAK İSTİYORUM

Kısa vadede gelecek planım İstanbul'da. Uzun vadede ise tekrar oğlumla beraber yaşamak istiyorum. Hayatının 10 yılını biraz onsuz geçirdim. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla zaman geçirmek istiyorum.

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