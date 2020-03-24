Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Jailson’a çifte kanca!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi Brezilya'dan geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti. Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise Çin'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai SIPG takımından geldi.
Bu sezon 21 maçta stoperde görev yapan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi Brezilya'dan geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti. Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise Çin'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai SIPG takımından geldi.
RAKAM BELİRLENMEDİ
Ancak Çin kulübünden gelen teklifin miktarı belirtilmedi. Bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Jailson, bunların 21'inde stoper oynadı.
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