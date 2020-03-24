24 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Jailson’a çifte kanca!

F.Bahçeli yıldıza çifte kanca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu 'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi 'dan geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti. Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise 'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai takımından geldi.

Bu sezon 21 maçta stoperde görev yapan 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu 'a iki talip birden çıktı. İlk teklif ülkesi 'dan geldi. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians, Jailson için menajeri ile temasa geçti. Fenerbahçe'ye teklif edilmesi düşünülen rakamın ise 6 milyon olduğu ifade ediliyor. Diğer teklif ise 'de önceki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Shanghai takımından geldi.

Kulüp başkanından sert sözler! haberin devamı


RAKAM BELİRLENMEDİ
Ancak Çin kulübünden gelen teklifin miktarı belirtilmedi. Bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Jailson, bunların 21'inde stoper oynadı.

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