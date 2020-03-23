Kulüp başkanından sert sözler! "Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun parasını hala vermedi"

Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı... Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den sarı-lacivertli ekibe transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun ücretinin ödenmediği ortaya çıktı. Hollanda temsilcisinin başkanı Wilco van Schaik, De Gelderlander'a yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 750 bin Euro'yu ödemediğini ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe için flaş açıklama... Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den sarı lacivertlilere transferi gerçekleşen Ferdi Kadıoğlu hakkında Başkan Wilco van Schaik, önemli bir açıklamada bulundu.

Daha önce de Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin bonservisini kendilerine ödemediğini belirten yönetici, bu sözlerini yinelerken De Gelderlander'a konuştu.

NEC Nijmegen'in finansal zorluklar çektiğini ve bu parayı alma konusunda ısrar edeceklerini belirten Schaik, "Bazı kulüplerin (Fenerbahçe) ödeme ertelemesi var. Seçeneklerimizin ne olduğunu göreceğiz. Görevimiz kulübü kurtarmak. 6 Nisan'a kadar her şey durdu. Nisan'dan sonra tekrar lige başlayabiliriz. Gerekirse haftada 3 maç oynayacağız ve play-off'lar değişecek." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 23 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve 915 dakika sahada kaldı.

DİĞER