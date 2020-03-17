17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Kazanmak için güç lazım

Kazanmak için güç lazım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Hes Kablo Kayseri maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler salon ve sahada kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular sabah 'nde önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçerek bu kez topla birlikte dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam ikinci antrenmanla günün tamamlandığı bildirildi. Ağrıları olduğu için Konya'ya götürülmeyen Nabil Dirar da takımla birlikte çalıştı. Uzun süre sonra çift idman yapılması, 9 kişilik 'a mağlup olan oyunculara verilen bir ceza olarak değerlendiriliyor.

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