17 Mart 2020, Salı
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Kazanmak için güç lazım
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Hes Kablo Kayseri maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler salon ve sahada kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular sabah Can Bartu Tesisleri'nde önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçerek bu kez topla birlikte dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam ikinci antrenmanla günün tamamlandığı bildirildi. Ağrıları olduğu için Konya'ya götürülmeyen Nabil Dirar da takımla birlikte çalıştı. Uzun süre sonra çift idman yapılması, 9 kişilik Konyaspor'a mağlup olan oyunculara verilen bir ceza olarak değerlendiriliyor.
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