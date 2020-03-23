23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika! Fenerbahçe'deki son durumu Datome duyurdu! "Sonuçları bekliyoruz"

F.Bahçe'deki son durumu Datome duyurdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Beko'nun İtalyan basketbolcusu , "Birçok arkadaşımız grip geçirdi. Şimdi sonuçları bekliyoruz" dedi. Son dakika haberleri...

'nin başarılı basketbolcusu , İtalyan basınına korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde takımdan bazı oyuncuların ve idari kadronun virüs belirtilerini yaşadıklarını açıklamasının ardından konuşan Datome, "Birçok arkadaşımızla grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

'deki son durum hakkında da yorumlarda bulunan Datome, "'da virüsün başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Ama en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanından sert sözler! haberin devamı

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