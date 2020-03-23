23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Zanka planı suya düştü! Sezon sonunda...

F.Bahçe'de planlar suya düştü! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

Fenerbahçe'nin yaz döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen performansı göstermediği gerekçesiyle ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı için Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Alman ekibi, sezon sonunda Danimarkalı stoperin bonservisini almayacak.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Gana medyasında yer alan bilgilere göre şu anda kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen oyuncu için Alman kulübü son kararını verdi.

Sezon başında büyük umutlarla edilen Danimarkalı Milli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların eleştirilerinin odak noktası haline gelmişti. Yaptığı kritik hatalarla saç baş yoldurtan Zanka, ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.

Ara transfer sezonunda sezon sonuna dek Alman ekibine imzayı atan oyuncu için kırmızı beyazlı kulüp ise son kararını verdi. Buna göre Düsseldorflu yetkililer, Danimarka'lı oyuncunun tapusunu almamaya karar verdi.

STEFFEN DE GİDİYOR

Şu anda 'da 16. sırada, düşme hattında bulunan Düsseldorf, Manchester City'den kiralanan kaleci Zack Steffen için de kararını verirken, bu oyuncu ile de yola devam etmeyeceğini bildirdi.

Zanka, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı. Öte yandan Düsseldorf'ta 6 müsabakada rol alan Danimarkalı stoper 1 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe’de son çare arazi satışı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe’de son çare arazi satışı Fenerbahçe’de son çare arazi satışı
Flaş iddia! Obradovic ile yollar ayrılıyor... Flaş iddia! Obradovic ile yollar ayrılıyor...
Fenerbahçe'de dertler derya! Fenerbahçe'de dertler derya!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör