Gizli golcü Serdar Aziz

Savunmanın değişilmez futbolcusu Serdar Aziz ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, Vedat Muriç ve Max Kruse'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

Savunmanın değişilmez futbolcusu Serdar Aziz ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, Vedat Muriç ve Max Kruse'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

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