22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gizli golcü Serdar Aziz

Gizli golcü Serdar Aziz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Savunmanın değişilmez futbolcusu ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, Vedat Muriç ve Max Kruse'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

Savunmanın değişilmez futbolcusu ise ilginç istatistiği ile öne çıktı. Tecrübeli stoper, Vedat Muriç ve Max Kruse'den sonra takımın en golcü 3. futbolcusu. Serdar oynadığı 17 maçta 4 gol attı.

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