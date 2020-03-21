21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin her transferi fiyasko

Fenerbahçe'nin her transferi fiyasko
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Efsane hoca , “F.Bahçe’ye akıl vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Bakıyorum, her fiyaskoyla bitiyor” dedi

Akhisar'ı çalıştıran efsane teknik adam , Radyospor'da Özgür Sancar'a bomba açıklamalar yaptı. Vural, "F.Bahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.

ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR

Yılmaz Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.

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F.BAHÇE TARAFTARI 'GEL' DİYOR

Yılmaz hoca, "F.Bahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. taraftarı gel diyor" diye konuştu.

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94'TEN BERİ NUMARAM AYNI

Yılmaz Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.

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