Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin her transferi fiyasko

Efsane hoca Yılmaz Vural, “F.Bahçe’ye akıl vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Bakıyorum, her transfer fiyaskoyla bitiyor” dedi

Akhisar'ı çalıştıran efsane teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'da Özgür Sancar'a bomba açıklamalar yaptı. Vural, "F.Bahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.



ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR



Yılmaz Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.

F.BAHÇE TARAFTARI 'GEL' DİYOR



Yılmaz hoca, "F.Bahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor" diye konuştu.



94'TEN BERİ NUMARAM AYNI



Yılmaz Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.

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