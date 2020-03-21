Erteleme kararı Fenerbahçe'yi rahatlattı! Yeni hoca...

Yerli olarak Erol Bulut’u liste başına yazan Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör adaylarını da tekrar masaya yatıracak; en iyisiyle anlaşacak.

Fenerbahçe'de korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, teknik direktör arayan yönetime zaman kazandırdı. Artık hata yapmak istemeyen başkan Ali Koç verilen arada kurmaylarıyla birlikte hoca konusunu tekrar masaya yatıracak. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde yerli olarak Erol Bulut'un ismi ön p lana çıkarken, yabancıda ise Türk futbolu ve Fenerbahçe'yi tanımalarından dolayı Lucescu, Daum ve Zico'nun adları gündeme geldi.

KOVAC İLE DAUM!

Alman ekolünün, Türk futboluna uygun oluşu nedeniyle Daum'un sportif direktör, Niko Kovac'ın da teknik direktör olduğu formül de gündemde. Ancak bu ikilinin maliyetinin yüksek olacağı ifade ediliyor. Yine de yönetimin masasında olduğu dile getiriliyor.

FLORES iDDiASI

Alman ekolüne dönülmesi fikri ışığında Roger Schmidt ve Nico Kovac'la da temas kuruldu. Ancak Schmidt, PSV'ye giderken, Kovac'ta ise gelişme olmadı. Henüz hiçbir isimle anlaşmayan yönetim hem bu isimleri tekrar değerlendirecek hem de yelpazeyi genişletecek. Sarı-lacivertlilerin son olarak boşta olan İspanyol Sanchez Flores'i de listeye eklediği iddia ediliyor. 55 yaşındaki Flores; Atletico Madrid, Valencia ve Benfica gibi firmaları çalıştırdı.

BULUT-BELÖZOĞLU

Kanarya'da en çok konuşulan formül. Erol Bulut teknik direktör, Emre Belözoğlu ise sportif direktör ya da yardımcı antrenör. Bulut'un Malatyaspor ve Alanyaspor'daki başarısı, Emre'nin de futbol aklı ve her iki ismin de Fenerbahçe ve Türk futbolunu çok iyi tanıması nedeniyle başarının geleceğine inanılıyor.

ZICO-ALEX

2006-08 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico hem şampiyonluk yaşamış hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale taşımıştı. O dönem oyuncu olan Alex ile birlikte Brezilyalı ikilinin de Fenerbahçe'yi eski günlerine tekrar döndürebileceği belirtiliyor.

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