Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Listesinde birçok isim olan sarı lacivertli ekipte Christoph Daum ismi gündeme gelmişti. Bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan deneyimli teknik adam konuyla ilgili konuştu.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından 2 karşılaşmaya Zeki Murat Göle'ye çıkan sarı-lacivertlilerde takımın başına gelecek isim merak konusu olmuştu. Teknik direktör havuzunda birçok isim olan Fenerbahçe'de Christoph Daum iddiaları ses getirmişti. Alman teknik adamdan Fenerbahçe sorularına yanıt geldi.

Teknik direktör arayışları çerçevesinde, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Chritoph Daum, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.



''FENERBAHÇE PROBLEMLERLE KARŞI KARŞIYA''



Ajansspor'un haberine göre, Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi.

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