20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe antrenmanlarına evden devam edecek

Fenerbahçe antrenmanlarına evden devam edecek
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Kulübü, koronavirüs tedbirleri sebebiyle futbolcuların antrenmanlarına evden devam edeceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara antrenman malzemesi tedarik edildiği belirtildi.

Futbolcuların evden çalışmalara 23 Mart Pazartesi günü başlayacağının ifade edildiği açıklamada, "Oyuncularımız video sistem eşliğinde bireysel performans uzmanımız 'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin koronavirüs önlemleri haberin devamı

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