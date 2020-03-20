Fenerbahçe'de tüm planlar alt üst oldu! Vedat Muriç... .

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışın büyük yara alan Fenerbahçe'de tüm planlar alt üst oldu. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla devleri peşine takan Vedat Muriç'i iyi bir bedelle satmak isteyen sarı lacivertli ekipin planları adeta suya düştü...