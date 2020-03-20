20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tüm planlar alt üst oldu! Vedat Muriç... .

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışın büyük yara alan Fenerbahçe'de tüm planlar alt üst oldu. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla devleri peşine takan Vedat Muriç'i iyi bir bedelle satmak isteyen sarı lacivertli ekipin planları adeta suya düştü...

F.Bahçe'de tüm planlar alt üst oldu! Vedat Muriç...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe antrenmanlarına evden devam edecek Fenerbahçe antrenmanlarına evden devam edecek
İşte Fenerbahçe'nin koronavirüs önlemleri İşte Fenerbahçe'nin koronavirüs önlemleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör