21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı

Ersun Yanal'dan geçmiş olsun mesajı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

'nin eski teknik direktörü , bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yanal, " Takımı'na geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yapan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.

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