Ersun Yanal'dan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yanal, "Fenerbahçe Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Yapan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim. #EvdeKalTürkiye— Ersun Yanal (@ersunyanal) March 21, 2020
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