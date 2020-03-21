İşte Fenerbahçe'deki koronavirüslü isimler! Yıldız oyuncular var...

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığını duyurdu. Fenerbahçe Kongre Üyesi Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basketbolcular Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu ile birlikte idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Öte yandan Fenerbahçe Kongre Üyesi Orhan Uğuroğlu, Twitter hesabından basketbolcular Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu ile birlikte idari menajer Cenk Renda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Uğuroğlu yaptığı paylaşımda "Yıldız oyuncular Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu ile Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Öte yandan Cenk Renda'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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