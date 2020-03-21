Fenerbahçeli Max Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Eğer Almanya'ya dönersem..."
Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, korona virüs hakkında ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle çalışmalarına evinden devam ettiğini belirten Kruse, "Kulüp katı kurallar koydu. Önlemler alındı. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Şu anda Almanya'ya dönemem. Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem çünkü 17 Nisan'a kadar tüm Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Bu yüzden önce burada kalıyorum ve mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" dedi.
Süper Lig'de sarı-lacivertli forma ile 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 7 de asistlik performansıyla takımına katkı verdi.
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