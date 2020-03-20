20 Mart 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını oluşturmaya şimdiden başladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:51
ABONE OL
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarının son 7 haftasından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın ardından teknik direktörlük görevi için henüz bir isimle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, ilk olarak hoca sorununu çözecek.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut ile anılan Kanarya'da sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirileceği ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın da Belözoğlu'nun oluşturacağı ekipte yer alacağı öğrenildi.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yeni hoca için arayışlar sürerken, yeni sezonda yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Yeni sezonda kadrosunu da sil baştan oluşturmayı planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmayı düşünüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör