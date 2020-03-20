Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut ile anılan Kanarya'da sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirileceği ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın da Belözoğlu'nun oluşturacağı ekipte yer alacağı öğrenildi.