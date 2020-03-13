13 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Fenerbahçe, 'in 26. haftasında yarın 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 'in 26. haftasında yarın 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe 'nde antrenörler Zeki Murat Göle ve yönetimindeki antrenmana, futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

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