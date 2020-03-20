Fenerbahçe koronavirüs önlemlerini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tüm liglerimizin ertelenmesi kararı verilmiştir.



Bu karar doğrultusunda ilgili sportif şubelerimizin tüm faaliyetleri durdurulmuştur.



Kulübümüz tarafından Corona virüs salgının ülkemizi etkisi altına almaya başlaması ile birlikte yeni tip (Covid-19) ile mücadele kapsamında bazı tedbirleri uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda;



- Virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren tüm sporcularımız ve çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı'nın resmi metinleri baz alınarak gerekli tüm bilgilendirmeler yapılmıştır.

- Kulübümüz bünyesindeki tüm tesislerimize ve sporcularımızın seyahat ettiği takım otobüslerimize sık aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.



- Fenerbahçe Faruk Ilgaz ve Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesislerimiz, ikinci bir duyuruya kadar kapatılmış, bununla birlikte Fenerbahçe Burnu'ndaki üye tesislerimiz ve Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne girişler yine ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.



- Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı iştiraklerinde çalışanlarımız için 16 Mart tarihi itibariyle okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunlar ile hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü çalışanlar ve dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.



- Kulübümüz bünyesindeki tüm çalışanlarımız için, 20 Mart tarihi itibariyle de kritik roller haricinde nöbet sistemi ile üçer günlük periyotlar halinde evden/uzaktan çalışma uygulamasına geçilmiştir. Kulübümüzde yapılması planan tüm toplantılar iptal edilmiştir.



- Fenerium mağazalarımız 20 Mart Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerini durdurmuştur. Bu süre içerisinde Fenerbahçe lisanslı ürünlerine online satış mağazamız olan www.fenerium.com.tr üzerinden ulaşılabilecektir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; bu kritik süreçte resmi kaynaklarca açıklanan tüm önlemlere harfiyen uymanın bu mücadeledeki önemini bir kez daha hatırlatıyor;



Yaşanan bu zorlu günlerin üstesinden geleceğimize hatta bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza dair inancımızı, vurgulamak istiyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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