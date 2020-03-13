"Rodrigues taraftara kırgın"
Garry Rodrigues ve Tolgay Arslan'ın halkla ilişkiler danışmanı Eyüp Aksu, Radyospor'a konuştu. Aksu, Rodrigues'in sarı-lacivertli taraftarlara kırgın olduğunu belirtti.
Aksu, "Garry'nin sosyal medyada üstüne geliyorlar. Bu duruma çok üzüldü. Galatasaray maçında oynamayı çok istedi ancak sakatlığından ötürü oynayamadı. Taraftarlar biraz anlayışlı olmalı ve ona sahip çıkmalı" dedi. Aksu, Garry'nin kendisini çok iyi hissettiğini de kaydederek, "Muhtemelen bu hafta (yarın) sonradan oyuna girer." dedi.
TOLGAY BİR KAŞIK PİLAV YEDİ
Eyüp Aksu, Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasına neden olan 'dürüm' olayına da açıklık getirdi. Aksu, "Tolgay çok temiz kalpli birisi. Son olaylarda şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'tan ayrılırken dürüm konusu çok büyütüldü. Ortada dürüm bile yok. Soyunma odasına bir tabak pilav gelmiş. Tolgay devre arasında bir kaşık pilav almış durum bu. Tolgay'ı idman dışında göremezsiniz çünkü sadece ailesi ve çocuklarıyla zaman geçiriyor " ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...