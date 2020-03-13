13 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

"Rodrigues taraftara kırgın"

Rodrigues taraftara kırgın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Garry Rodrigues ve 'ın halkla ilişkiler danışmanı , Radyospor'a konuştu. Aksu, Rodrigues'in sarı-lacivertli taraftarlara kırgın olduğunu belirtti.

Aksu, "Garry'nin sosyal medyada üstüne geliyorlar. Bu duruma çok üzüldü. maçında oynamayı çok istedi ancak sakatlığından ötürü oynayamadı. Taraftarlar biraz anlayışlı olmalı ve ona sahip çıkmalı" dedi. Aksu, Garry'nin kendisini çok iyi hissettiğini de kaydederek, "Muhtemelen bu hafta (yarın) sonradan oyuna girer." dedi.

TOLGAY BİR KAŞIK PİLAV YEDİ

Eyüp Aksu, 'ın 'ta kadro dışı bırakılmasına neden olan 'dürüm' olayına da açıklık getirdi. Aksu, "Tolgay çok temiz kalpli birisi. Son olaylarda şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'tan ayrılırken dürüm konusu çok büyütüldü. Ortada dürüm bile yok. Soyunma odasına bir tabak pilav gelmiş. Tolgay devre arasında bir kaşık pilav almış durum bu. Tolgay'ı idman dışında göremezsiniz çünkü sadece ailesi ve çocuklarıyla zaman geçiriyor " ifadesini kullandı.

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