19 Mart 2020, Perşembe
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Volkan Demir: "Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut geçecek"
A Spor'un beğeniyle izlenen programlarından Futbol A'da gündemi değerlendiren Volkan Demir, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında konuştu. Demir, "Fenerbahçe'nin başına Erol Bulut'un geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
19.03.2020
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