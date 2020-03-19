19 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni iddia!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni iddia!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

ile yollarını ayırdıktan sonra yeni arayışlarını sürdüren 'de bu sezon bulunabilirse geçici bir hoca, olmazsa ile tamamlanacak. Yeni sezonda takım ’a teslim edilecek.

'ın ayrılmasından sonra arayışına başlayan 'de yönetimin planı netleşmeye başladı. Birçok hoca ile görüşüp, nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, 'un isminde fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Bulut'un tercih edilme nedeni olarak hem çalıştırdığı ve 'daki başarılı performansı, hem Alman ekolünden gelmesi hem de geçmişte Fenerbahçe'de oynaması gösteriliyor. 45 yaşındaki Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam ettiği için sözleşme için sezon sonu beklenecek. Planda bir değişiklik olmaması durumunda Erol Bulut, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçecek.

DAYAT & ÇORLU GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertliler bu sezonu, ve Şenol Çorlu ikilisi ile bitirmeyi düşünüyor. Altyapıda görev yapan iki antrenörün de gerekli olan pro lisans diploması var. Yönetimin, sorumluluğu Dayat'a vereceği, Çorlu'nun da ona destek olacağı ifade edildi. maçında bu ikilinin kulübede olması bekleniyor.

BILIC MÜMKÜN DEĞİL!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen 'in dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu. BirminghamLive'da yer alan haberde, Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik iddialar için 'tam anlamıyla komik bir çaba' yorumu yapıldı. 51 yaşındaki Bilic, halen Championship takımlarından 'i çalıştırıyor.

FUTBOL AKLI KOŞUKAVAK

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Fenerbahçe'nin talip olduğu hocaları konusunda açıklama yaptı. Radyospor'a konuşan Bozok, "Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. Yalçın Hoca burada bir futbol aklı olarak çalışacak. Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin yapılanması için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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