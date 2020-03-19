Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni iddia!

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon bulunabilirse geçici bir hoca, olmazsa Serdar Dayat ile tamamlanacak. Yeni sezonda takım Erol Bulut’a teslim edilecek.

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de yönetimin planı netleşmeye başladı. Birçok hoca ile görüşüp, nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut'un isminde fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Bulut'un tercih edilme nedeni olarak hem çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'daki başarılı performansı, hem Alman ekolünden gelmesi hem de geçmişte Fenerbahçe'de oynaması gösteriliyor. 45 yaşındaki Bulut halen Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam ettiği için sözleşme için sezon sonu beklenecek. Planda bir değişiklik olmaması durumunda Erol Bulut, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçecek.

DAYAT & ÇORLU GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertliler bu sezonu, Serdar Dayat ve Şenol Çorlu ikilisi ile bitirmeyi düşünüyor. Altyapıda görev yapan iki antrenörün de gerekli olan pro lisans diploması var. Yönetimin, sorumluluğu Dayat'a vereceği, Çorlu'nun da ona destek olacağı ifade edildi. Kayserispor maçında bu ikilinin kulübede olması bekleniyor.

BILIC MÜMKÜN DEĞİL!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Slaven Bilic'in Türkiye dönmesinin pek mümkün görünmediğini savundu. BirminghamLive'da yer alan haberde, Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik iddialar için 'tam anlamıyla komik bir çaba' yorumu yapıldı. 51 yaşındaki Bilic, halen Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştırıyor.

FUTBOL AKLI KOŞUKAVAK

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Fenerbahçe'nin talip olduğu hocaları Yalçın Koşukavak konusunda açıklama yaptı. Radyospor'a konuşan Bozok, "Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. Yalçın Hoca burada bir futbol aklı olarak çalışacak. Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin yapılanması için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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